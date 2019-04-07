إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية عشية انتخابات الكنيست

القدس — سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد، "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر".

وأضاف أدرعي "خلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفقًا لموافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق".

وتفتح لجنة الانتخابات الإسرائيلية صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً يوم الثلاثاء المقبل التاسع من نيسان/أبريل الجاري أمام الناخبين الإسرائيليين، وأبرز المرشحين هم رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، الذي يترأس حزب "الليكود"، ومنافسه بني غانتس، الذي يترأس حزب "أبيض أزرق"، بالإضافة إلى "حزب اليمين الجديد" الذي يترأسه وزير التربية والتعليم العالي نفتالي بينيت، وقائمتان للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، قائمة "تحالف الموحدة والتجمع" وقائمة "الجبهة والتغيير".

ويأتي الإغلاق في ظل الوضع المتوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة، حيث شهدت تلك المناطق في الأشهر الماضية تنظيم الفلسطينيين لما يعرف بمسيرات العودة منذ أذار/مارس من العام الماضي، وما تضمنه ذلك من مواجهات مع القوات الإسرائيلية أوقعت عشرات القتلى الفلسطينيين، فضلا عن إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.