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وقال ابن عم مذكر السبيعي لقناة "العربية"، إن الاتصال انقطع بقريبه يوم أمس السبت عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
ووصل عدد من أفراد أسرة مذكر إلى أوغندا للبحث والتحري عن المفقود، الذي كان في رحلة عمل لإنشاء مكتب استقدام.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها مذكر أوغندا.
وأكدت السفارة السعودية في أوغندا، أنها على تواصل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن مذكر ناصر السبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء سعودي في أوغندا... وابن عمه يكشف الملابسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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