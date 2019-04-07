اختفاء سعودي في أوغندا... وابن عمه يكشف الملابسات

وقال ابن عم مذكر السبيعي لقناة "العربية"، إن الاتصال انقطع بقريبه يوم أمس السبت عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا.

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وأوضح ابن عم المختفي أنه عقب تناول وجبة الغداء، ذهب مذكر ليغسل يديه لكنه لم يعد، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة للبحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

ووصل عدد من أفراد أسرة مذكر إلى أوغندا للبحث والتحري عن المفقود، الذي كان في رحلة عمل لإنشاء مكتب استقدام.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها مذكر أوغندا.

وأكدت السفارة السعودية في أوغندا، أنها على تواصل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن مذكر ناصر السبيعي.