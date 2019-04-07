التحالف العربي ينفى استهداف حي سكني في صنعاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد: إن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء، مشيرًا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء، حيث تجري في نهم البعيدة عن العاصمة، بحسب “العربية”.
وكانت طائرات التحالف استهدفت في وقت سابق مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في ضاحية سعون شرق العاصمة صنعاء.
وشن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد، حيث أسفرت الغارات عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.
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