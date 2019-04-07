حكومة السراج تعلن مقتل 21 شخصا منذ بدء هجوم قوات حفتر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأصيب 27 آخرون منذ بدء هجوم المشير خليفة حفتر ضد العاصمة الليبية الخميس، بحسب حصيلة أولية لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان القتلى من المدنيين لكن الهلال الأحمر الليبي أعرب عن أسفه لوفاة أحد أطبائه السبت. في غضون ذلك، أعلن "الجيش الوطني الليبي" المؤيد لحفتر ليل أمس عن مقتل 14 من مقاتليه، وفقًا للمتحدث باسمه أحمد المسماري.