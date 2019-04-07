انت الان تتابع من أمام شعار الإخوان.. السراج يهدد حفتر بحرب دامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أثارت كلمة رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، التي وجهها للشعب الليبي، أمس السبت، حالة من الجدل بعدما ظهر شعار حزب العدالة والبناء التابع لجماعة "الإخوان" خلفه مباشرة، بينما كان يتوعد جيش خليفة حفتر بـ«حرب لا رابح فيها». ونقل موقع "إرم نيوز" عن مراقبين ليبيين، إن السراج وقع في سقطة كبيرة، حين وجه كلمة إلى الشعب الليبي، من منصة حزب العدالة والبناء، مشيرين إلى أنها تكشف تبعيته للجماعة، وأنه انحاز إلى المليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي، والتي لطالما اشتكى من أنها عاثت فسادا في العاصمة الليبية واختطفت الدولة.
وقال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، لـ"إرم نيوز"، إنه كان بوسع السراج أن يلقي كلمته من أي مكان يتبع مجلسه أو حكومته، لكنه اختار منصة هذا الحزب الذي يمثل الواجهة السياسية للتنظيم الدولي للإخوان لكي يجدد ولاءَه ”للإرهاب والإخوان، مشيرا إلى أن هذا الفعل إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن "الرجل
وقال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، لـ"إرم نيوز"، إنه كان بوسع السراج أن يلقي كلمته من أي مكان يتبع مجلسه أو حكومته، لكنه اختار منصة هذا الحزب الذي يمثل الواجهة السياسية للتنظيم الدولي للإخوان لكي يجدد ولاءَه ”للإرهاب والإخوان، مشيرا إلى أن هذا الفعل إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن "الرجل لا يهمه سوى الاحتفاظ بمنصبه".
كان رئيسُ حكومةِ الوفاق الوطني الليبيّة فايز السراج، أكد أن المشير خليفة حفتر ”نقض العهد” على حد تعبيره، عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق، محذّرًا من "حرب لا رابح فيها".
وأضاف السراج في خطاب متلفز: "لقد مددنا أيدينا للسّلام، لكن بعد الاعتداء الذي حصل من القوّات التابعة لحفتر وإعلانه الحرب على مُدننا وعاصمتنا وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتّفاق السياسي، لن يجد منّا إلا الحزم والقوّة".
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