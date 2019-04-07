أزمة ليبيا تتعقد.. حرب جوية بين الجيش الوطني وقوات الوفاق

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أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بشن طيران الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارة جوية على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق جنوب طربلس، ونقلت "قناة الأحرار" الليبية اليوم عن مصدر عسكري قوله إن "طيران حفتر شن غارة جوية قرب معسكر النقلية جنوب طرابلس دون خسائر بشرية". وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" اليوم، إن الطائرات الحربية التابعة لحكومة الوفاق تواصل شن غارات على مواقع للجيش الليبي جنوبي طرابلس، وأوضحت أن طائرة حربية لحكومة الوفاق شنت غارة جديدة على موقع للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس.
كان المشير خليفة حفتر، أمر قواته الخميس الماضي بالزحف إلى طرابلس وتطهيرها من الجماعات الإرهابية. والسبت، شنت طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق 4 غارات على مواقع للجيش الليبي في سوق الخميس وجندوبة، في حين أرسلت مدينتا مصراتة والزنتان ومجوعات إرهابية مسلحة تعزيزات لدعم الميليشيات في العاصمة طرابلس. ويأتي
كان المشير خليفة حفتر، أمر قواته الخميس الماضي بالزحف إلى طرابلس وتطهيرها من الجماعات الإرهابية.
والسبت، شنت طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق 4 غارات على مواقع للجيش الليبي في سوق الخميس وجندوبة، في حين أرسلت مدينتا مصراتة والزنتان ومجوعات إرهابية مسلحة تعزيزات لدعم الميليشيات في العاصمة طرابلس.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إنه فوجئ بتحرك الجيش الليبي الوطني باتجاه العاصمة طرابلس، وذلك في معرض تعليقه على العملية العسكرية الرامية لدحر الميليشيات من العاصمة.
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