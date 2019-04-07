فيديو| في 9 معلومات.. الانتخابات الإسرائيلية من الألف للياء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يتوجه 6 ملايين ناخب في دولة الاحتلال، الثلاثاء القادم، للتصويت في انتخابات الكنيست، ويواجه حزب نتنياهو منافسة شرسة من ائتلاف "الأزرق والأبيض".
يتنافس فى تلك الانتخابات 43 حزبًا، لكن عدد من يتوقع لهم تجاوز نسبة الحسم يتراوح بين 10-14 حزبا.
ويعد حزبا «الليكود» اليمينى بزعامة نتنياهو وتحالف «أزرق- أبيض» بزعامة بنى جانتس أبرز المتنافسين.
ومن المتوقع أن يحصل كلا الحزبين على حوالي30 مقعدًا من مقاعد الكنيست الـ120، وسيحتاج الفائز للتحالف مع أحزاب أصغر لحسم أغلبية النصف +1 أي 61 مقعدا، لتشكيل الحكومة.
ويتنافس على الحكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ويائير لابيد وإيليت شاكيد ونفتالي بينيت وآفي غاباي وموشي فيغلين.
ويسعى نتياهو للتغلب على سجل ديفيد بن غوروين من حيث المدة الأطول له كرئيس للحكومة.
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