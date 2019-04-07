دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صورة: هاتف هواوي بي 30 بروP30 pro يأتي بهذه الميزة الخارقة

كشفت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا المميزات التي يحملها هاتف شركة هواوي الجديد بي 30 برو P30 pro الخاصة بالتصوير التي وصفتها الشركة الصينية بـ "غير المسبوقة".

رسميا.. هواوي تزيح الستار عن هاتفي P30 و P30 Pro alqiyady 1 رسميا.. هواوي تزيح الستار عن هاتفي P30 و P30 Pro

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وأشار تقرير نشره موقع بيزنيس إنسايدر، إلى أن هاتف هواوي بي 30 برو P30 pro تدعم كاميرته تقنية هي الأولى من نوعها تُسمى الإضاءة المنخفضة للغاية؛ حيث تجعل الهاتف قادر على التصوير في حالات الإضاءة الضعيفة جدًا أو حتى في الظلام.

هواوي تكشف عن هاتفيها P30 و Pro P30 alqiyady 1 هواوي تكشف عن هاتفيها P30 و Pro P30

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يُذكر أن هاتف بي 30 برو P30 pro ـ الذي يصل سعره إلى 1120 دولاراً يتميز بكاميرا رباعية تشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابكسل، تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة لزاوية التصوير بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا (تي أو إف).

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© alqiyady صورة: هاتف هواوي بي 30 بروP30 pro يأتي بهذه الميزة الخارقةالمزيد:

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