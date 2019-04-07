دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات TENAA تكشف عن مواصفات هاتف Reno Lite من OPPO ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت تسريبات جديدة من TENAA حول إصدار Oppo القادم Reno Lite الذي تم إعتماده مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب في 11 من أبريل.

أكدت تسريبات TENAA اليوم على خطط Oppo للإعلان الرسمي في 11 من أبريل عن اثنان من الإصدارات الجديدة من خط إنتاج Reno، حيث من المتوقع أن يعرف الإصدار الثاني من الشركة بهاتف Reno Lite.

ولقد كشفت التسريبات الجديدة على أن هاتف Reno Lite يضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تأتي الكاميرة المنبثقة في الهاتف بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الرئيسية بمستشعر 16 و2 ميجا بيكسل، وتصل السعة التخزينية لهذا الإصدار إلى 128 جيجا بايت.

ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار من هواتف Reno بقدرة بطارية 3680 mAh، كما تشير بعض التوقعات إلى أن Oppo ستقدم نموذج أخر بذاكرة عشوائية 5 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي من Oppo لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل مواصفات الإصدارات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات TENAA تكشف عن مواصفات هاتف Reno Lite من OPPO ظهر على التقنية بلا حدود.