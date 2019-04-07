الأردن: حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل يرسي السلام في المنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، لوزيري الخارجية الأردني والروسي في العاصمة "عمان"، وتنقله قناة "إكسترا نيوز".

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