قطر تفجر مفاجأة... بإمكاننا إغراق ثلث دبي وأبو ظبي في الظلام

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وأضاف آل محمود، أمس السبت، في لقاء خاص مع موفد "روسيا اليوم"، خلال أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، أن الإمارات قاطعت كل شيء مع قطر، ما عدا الغاز القطري.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
وفي السياق نفسه، وفي لقاء خاص مع موفد "روسيا اليوم"، قال رئيس مجلس الشورى القطري، إن بلاده لم تتعامل بالمثل مع دول المقاطعة، ولم تطرد أحدا من مواطني هذه الدول المقيمين فيها.
وأضاف آل محمود، إن 300 ألف مصري ومصرية يعملون في قطر، لم يتم طرد أي فرد منهم عند اندلاع الأزمة الخليجية، بخلاف ما فعلته دول المقاطعة، التي طلبت من جميع القطريين المغادرة لوطنهم، وحتى المرضى أخرجتهم من المستشفيات وأبعدتهم.
وأشار إلى أن قطر على يقين بأنه لو تم طرد العاملين المصريين، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على مصر، وهذا ما لا ترضاه الدوحة عليهم، خاصة أن المتضرر الأول سيكون المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بالخلاف القائم بين الدول.
واندلعت الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حيث قررت كل من السعودية والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
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