صحفي إسرائيلي بعد زيارته السعودية: الشعب السعودي ودود للغاية (صور)

ويروي الصحفي، يوسف زينيتش القرار، في التقرير، تقاصيل زيارته بدءا من تقديمه للفيزا ووصوله إلى الرياض، وانتهاء بزيارته إلى مدينة المستقبل.

وأضاف الصحفي أنه فكر بزيارة السعودية عندما قرأ مقالا يشير إلى احتمال حصوله على تأشيرة دخول إلى السعودية، مشيرا إلى أنه لم يكن يتخل هذا الأمر أبدا (زيارة المملكة العربية السعودية).

وتابع القول "فهمت أنه في محاولة لجذب السياح، أنشأت الحكومة السعودية وكالة تسمى الهيئة العامة للرياضة لتنظيم الأحداث التي تجتذب الزوار إلى البلاد. الحدث الأول كان سباق الجائزة الكبرى للفورمولا إي، الذي أقيم يوم 15 ديسمبر في منطقة درايا، وهي منطقة قديمة شمال غرب الرياض، عاصمة المملكة".

وأكد "يحق للسياح الذين أعربوا عن اهتمامهم بالحدث الحصول على تأشيرة دخول عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة القنصلية أو السفارة. تم إصدار التأشيرة لمدة 30 يومًا، وكان التقييد الوحيد هو المدن الإسلامية المقدسة (مكة والمدينة) والتي كانت مغلقة لغير المسلمين. تم إصدار التأشيرات مع تذكرة للسباق فقط".