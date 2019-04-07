5 قتلى و15 جريحا بينهم أطباء بقصف صاروخي على مشفى شمالي حماة (صور + فيديو)

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة بأن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح (قطاع ريف حماة الشمالي) شنت صباح اليوم قصفا صاروخيا عنيفا استهدف مشفى مصياف الوطني والأحياء المجاورة له.

بدوره قال مدير مشفى مصياف الوطني الدكتور ماهر يونس لوكالة "سبوتنيك": إن 5 صواريخ سقطت على مشفى مصياف الوطني أدت لارتقاء ٥ مدنيين بينهم أحد موظفي منظومة الإسعاف في المشفى، وأصيب 15 آخرين بينهم طبيبان اثنان وعدد من الأطفال، بالإضافة إلى لأضرار مادية كبير لحقت بمبنى المشفى.

وأضاف اليونس ان الإصابات متفاوتة الخطورة تم نقل عدد منها إلى غرف العمليات فيما يتلقى بقية المصابين العلاج بأقسام المشفى الأخرى.

وأكد اليونس أن هذه الاستهداف لمشفى مصياف الوطني لن يثني الكادر الطبي عن إكمال عمله حيث بدأت الورش الفنية بإزالة مخلفات القذائف الصاروخية وعاد المشفى ليقدم خدماته للمراجعين بشكل طبيعي.

© Sputnik . Bassel Shurtouh قصف صاروخي على مشفى شمالي حماة Advertisements

من جهته، ذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الجيش العربي السوري بدأت بالرد على مصادر الإطلاق مستهدفة، عبر سلاحي المدفعية والصواريخ، مواقع وتحركات المجموعات المسلحة في قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا وجبل شحشبو على كامل المحور الشمالي والشمالي الغربي لمدينة حماة من المنطقة منزوعة السلاح.

© Sputnik . Bassel Shurtouh قصف صاروخي على مشفى شمالي حماة

وإلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، تنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة للهيئة، أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يضم في صفوفه مقاتلين من الصين والشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به.

© Sputnik . Bassel Shurtouh قصف صاروخي على مشفى شمالي حماة

وإلى جانب هؤلاء، يشارك بالسيطرة على المنطقة تنظيمات أخرى كـ "حراس الدين" ذي الغالبية الأردنية في قيادته، والحزب الإسلامي التركستاني (الصيني)، و"أنصار التوحيد" المبايع لـ داعش، وفصائل أخرى من جنسيات عدة.