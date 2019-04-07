صنعاء تعلن حالة الطوارئ الوبائية لمواجهة الكوليرا

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، عن رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور، قوله إن "قوى العدوان تتحمل مسئولية انتشار وباء الكوليرا وغيره من الأمراض الخطيرة".

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وأضاف أن "العدوان وحصاره الظالم أثر كثيرا على حياة وصحة اليمنيين".

من جانبه، كشف وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الدكتور طه المتوكل تسجيل 162.463 إصابة بالكوليرا ووفاة 327 مصاباً خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري.

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وأشار المتوكل إلى أن الموجة الثالثة لتفشي الكوليرا رفعت احصائيات الوفيات بالوباء منذ ظهوره في العام 2016 إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة، في حين أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص.

وحذر وزير الصحة في حكومة صنعاء من أن "وباء الكوليرا يشكل تهديداً حقيقياً لحياة الملايين من اليمنيين".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة الوفيات بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري إلى 291 حالة وتسجيل 147.927 حالة يشتبه بإصابتها بالوباء، مشيرةً إلى أن شهر مارس/آذار المنصرم شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوفيات، حيث توفي 195 مصاباً، في حين سُجلت 76.152 حالة مشتبهة بالوباء.