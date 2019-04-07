الحوثيون يتحدثون عن مقتل 5 طالبات جراء غارة للتحالف بصنعاء

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إن 5 طالبات قتلن، وأصيب 34 شخصًا، جراء غارة للتحالف العربي استهدف حيّ "سعوان" السكني، شرقي العاصمة صنعاء. لكن مصادر عسكرية تابعة للتحالف قالت إن القصف استهدف مركزا تدريبيا للجماعة، دون نفي أو تأكيد ما ذكرته الأخيرة.

وفي حديث للأناضول، أفاد "يوسف الحاضري"، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الجماعة، بأن القصف وقع بالقرب من مدرسة في الحي، وأن من بين المصابين طالبات أخريات.

وأشار شهود عيان من سكان الحي أن القصف استهدف مستودعًا يُستخدم لصناعة البلاستيك قرب مدرسة للفتيات، وأن انفجارًا ضخمًا نجم عنه.

بدورها، قالت قناة "العربية الحدث" إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات معسكرًا للشرطة العسكرية في سعوان، بعد "أن حوله الحوثيون إلى مركز تدريبي ومخزن للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية".

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وأضافت، نقلًا عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن التحالف استهدف في وقت سابق مخازن وورشات لتجميع الطائرات المسيرة في المنطقة ذاتها، فضلًا عن شن 4 غارات على مخازن للصواريخ الباليستية في معسكر "عمد"، جنوب صنعاء.

يشار إلى أن التحالف توقفت عن شن غارات جوية على صنعاء منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إعلانه عن "عملية نوعية" استهدفت مواقع لإنتاج وتجميع وتخزين طائرات مسيرة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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