رئيس "الجمعية العربية": 5 ملايين عربي يعيشون في تركيا

إسطنبول / عائشة بشرى إركيتش / الخليج 365
قال رئيس "الجمعية العربية" في إسطنبول متين طوران إن حوالي 5 ملايين من الجاليات العربية تعيش في تركيا، بينهم 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري ورجال أعمال وطلبة.
وأوضح طوران، في بيان الأحد، أنه "بعد العمل مع الإخوة العرب 3 أعوام، تقرر تشكيل اتحاد الجاليات العربية، حتى يمكن التنسيق والعمل مع القيادات التركية بفعالية أكبر".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الذي أُعلن تأسيسه حديثا سيلعب دور الجسر الرابط بين الأتراك والجاليات العربية.
بدوره أفاد رئيس الاتحاد، الليبي مصطفى طرهوني، بأنهم يهدفون عبر تأسيسه، إلى مساعدة أفراد الجاليات العربية في تركيا.
جدير بالذكر أن الجاليات العربية، أعلنت السبت، خلال مؤتمر صحفي عقد بإسطنبول، تأسيس اتحاد لها قالت إنه حصل على ترخيص عمله وفق القانون التركي.
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