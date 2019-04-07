اليمن.. إعلان حالة الطوارئ في مناطق الحوثيين لمواجهة الكوليرا

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا المتفشي بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن طه المتوكل وزير الصحة في الحكومة المشكلة من الجماعة (غير معترف بها دوليا)، أعلن حالة الطوارئ الداخلية لمواجهة وباء الكوليرا.

ولم تتطرق الوكالة على الفور إلى تفاصيل أخرى حول ذلك.

والسبت، وجهت الجماعة، بإغلاق كافة الكافتيريات بجميع مدارس العاصمة صنعاء، لمدة عشرة أيام، كنوع احترازي لمواجهة الكوليرا، منعا لانتشارها في صفوف الطلاب.

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وتعتبر المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أكثر المناطق التي شهدت تفشيا كبيرا للوباء.

وقبل أكثر من أسبوع، أعلنت الأمم المتحدة وجود ازدياد حاد في انتشار الكوليرا باليمن، مشيرة إلى رصد 190 حالة وفاة و109 آلاف إصابة بالوباء منذ بداية العام 2019.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.