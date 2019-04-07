"الدفاع والأمن الوطني" السوداني‎: المحتجون يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع لها

الخرطوم/ الخليج 365

قال مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، الأحد، إن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس برئاسة عمر البشير، وفق وكالة الأنباء السودانية.

والأحد واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن أعداد المعتصمين في تزايد رغم الطوق الأمني والإغلاق لمداخل مكان الاعتصام وسط العاصمة.

وأضاف الشهود أن قوات الجيش السوداني تحيط بالمعتصمين لحمايتهم.

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وتشهد بعض شوارع العاصمة ازدحاما مروريا بسبب إغلاق بعض الشوارع، كما أغلقت الكثير من المحلات التجارية في الأسواق وسط الخرطوم.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير، وأسفرت عن سقوط 32 قتيلا، حسب آخر إحصائية حكومية(لا تشمل قتلى السبت)، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلا.

وأعلنت لجنة أطباء السودان الاحد في بيان سقوط 5 قتلى في احتجاجات السبت بالخرطوم من بينها إصابات بالرصاص.

فيما قالت الشرطة السودانية مساء السبت بتسجيل حالة وفاة بين المحتجين في مدينة أم درمان غربي العاصمة، وفق ما نقلت عنها وكالة الانباء السودانية.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.