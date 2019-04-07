هجوم_على_نقطه_امنيه_بابوحدريه من قبل مسلحين

صحيفة الخليج الالكترونية

استهدف مسلحون نقطة أمنية على طريق “أبو حدرية” شرق المملكة، وتداولت أنباء أن الهجوم أسفر عن مـقتل عدد من المهاجمين، والقبض على آخرين.

وهاجم المسلحون النقطة الأمنية بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد، فيما تحدثت معلومات عن أن من ضمن المهاجمين مطلوبين من محافظة القطيف.