وزارة_البيئة تدشن خدمات الملفات الإلكترونية لمنسوبيها

صحيفة الخليج الالكترونية

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة الملف الالكتروني لمنسوبيها، ضمن مشاريع ومبادرات التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات واختصاراً للوقت.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن مبادرة الملف الالكتروني بدأت بعمل أرشفة لملفات منسوبيها كاملة بشكل إلكتروني، مما يسهل على منسوبي الوزارة تصفح ملفاتهم الورقية عبر نظام الموارد البشرية، وطباعة أي مستند يرغبون الحصول عليه، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

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وأشار إلى أن خطوات البرنامج بدأت بتكوين فريق للمبادرة وعددهم (17) موظفة من منسوبات الوزارة، بإشراف مدير عام الادارة النسوية مها الشويعر حيث تم نقل الملفات على دفعات من قسم الأرشيف إلى الإدارة النسوية بتسلسل الرقم الوظيفي.

يذكر أنه بإمكان الموظفين الحصول على أي مستند من ملفاتهم الوظيفية الكترونياً، وذلك بالدخول على نظام الموارد البشرية.