شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تصوير جوي مثير لشاب على قمة «جبال المسمى» بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

تمكن المصور فرحان الشمري من توثيق مشهد جوي يحبس الأنفاس، لزميله وهو يقف على قمة صخرة ضمن جبال “المسمى” غرب حائل.

وذكر الشمري أن جمال التكوينات الصخرية النادرة والعجيبة هي ما دفعته للتصوير لإبراز معالم الجبال وجمالها في صحراء الجزيرة العربية، ولفت أنظار العالم إليها.

Advertisements

وأضاف أن التصوير كان بمشاركة زميله حجي الشلاقي الذي تسلق الجبل ووقف على إحدى صخوره، مشيراً إلى أن زميله متمرس على رياضة صعود الجبال.

من جهته، قال المتسلق حجي الشلاقي وفقاً لـ”العربية” إن الفكرة راقت له؛ لحبه تسلق الجبال، مبيناً أن الصعوبة كانت في شدة الهواء وارتداء الثوب والشماغ فوق القمة.