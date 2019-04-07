شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اختبارات «TIMSS» للعلوم والرياضيات بمدارس الابتدائية والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تنطلق هذا الأسبوع اختبارات التِمز “TIMSS” للعلوم والرياضيات في عدد من مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

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وذكرت وزارة التعليم أن موعد إقامة الاختبارات سيكون في 9 و10 أبريل الحالي، وأن الهدف هو تحسين تصنيف المملكة العالمي والوصل إلى الدرجة 500 في التصنيف.

من جهته، حث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على دعم الأبناء والبنات ومعلميهم في هذا الاختبار الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة التعليم، وتعد نتائجه مؤشراً على كفاءة النظام التعليمي.