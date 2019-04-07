شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اختبارات «TIMSS» للعلوم والرياضيات بمدارس الابتدائية والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تنطلق هذا الأسبوع اختبارات التِمز “TIMSS” للعلوم والرياضيات في عدد من مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وذكرت وزارة التعليم أن موعد إقامة الاختبارات سيكون في 9 و10 أبريل الحالي، وأن الهدف هو تحسين تصنيف المملكة العالمي والوصل إلى الدرجة 500 في التصنيف.
من جهته، حث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على دعم الأبناء والبنات ومعلميهم في هذا الاختبار الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة التعليم، وتعد نتائجه مؤشراً على كفاءة النظام التعليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد اختبارات «TIMSS» للعلوم والرياضيات بمدارس الابتدائية والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.