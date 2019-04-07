شكرا لقرائتكم خبر عن مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
قُتل مسلحان اثنان، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين، في هجوم على نقطة أمنية في منطقة “أبو حدرية” شرقي المملكة.
ونقلت “قناة العربية” عصر اليوم الأحد أن “4 مطلوبين هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية شرق المملكة”، متابعة “مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية”.
وأضافت القناة “3 من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف”، موضحة “المهاجمون الأربعة استهدفوا نقطة أبو حدرية بالقنابل”.
ولفتت القناة “المهاجمون الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد”.
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