قوات حفتر علن أنها نفذت أول ضربة جوية في ضواحي طرابلس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خليفة حفتر

أعلنت القوات التابعة للمشير الليبي خليفة حفتر الأحد أنّها نفذّت للمرة الأولى ضربة جوية في إحدى ضواحي طرابلس حيث قالت من جانبها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني إنّها أطلقت "هجوماً مضاداً" دفاعاً عن العاصمة.

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو إنّ عملية "بركان الغضب" تهدف إلى "تطهير كل المدن الليبية من المعتدين والقوات غير الشرعية".