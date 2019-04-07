الكويت تفرض رسومًا جديدة على الأجانب.. تعرف على التفاصيل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت الكويت فرض رسوم جديدة، على الأجانب الموجودين على أراضيها، مقابل الخدمات الصحية المقدمة.

وتتجه الكويت إلى فرض الرسوم، عبر تشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي.

وأصدر باسل حمود الصباح، وزير الصحة الكويتي، قرارًا بتشكيل اللجنة لفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للأجانب، بحسب بيان لوزارة الصحة نشر في حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد.

قرار وزاري

وبحسب البيان، يأتي القرار تنفيذا للمادة الثانية من القانون والذي يهدف لضرورة وجود تأمين صحي أو ضمان صحي على الأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة يُغطي فترة تواجدهم بالبلاد.

ومنذ 2017، ارتفعت الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت بين 100 و1500 بالمائة، لتقفز بأسعار تقديم الخدمة الصحية للوافد.

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كانت الكويت فرضت رسوما على الخدمات الصحية للوافدين يمثلون ما يقرب من 70% من إجمالي السكان البالغ 4.58 مليون نسمة بنهاية يونيو 2018، ويتوقع أن يُدر تطبيق قانون الخدمات الصحي للزائرين عوائد سنوية للكويت بنحو 20 مليون دينار.

وبموجب الزيادة السابقة، يسدد الوافد ضمانًا صحيًا سنويًا قيمته 50 دينارًا (160 دولارًا)،

يتناقص إلى 40 دينارًا (128 دولارًا) للزوجة، و30 دينارًا (96 دولارًا) للأطفال، ورسومًا أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.

توطين العمالة

وتسعى الكويت في الفترة الأخيرة إلى توطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد، وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

ومنذ سبتمبر 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيًا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفًا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).