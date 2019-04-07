صاروخ روسي جديد يصل لأي بقعة في الأرض.. ما هو؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار السباق العسكري بين روسيا ومصنعي المعدات والصواريخ الحربية، أعلنت موسكو عن اقتنائها صاروخا يمكنه الوصول لأي بقعة على سطح الأرض.

ويحتوي الصاروخ الحربي الروسي الجديد المعروف باسم "بوريفيستنيك" (طائر النوء) على بطارية تراكمية قوية.

وذكر موقع إخباري روسي أن بطارية "9بي280-1" التي سيحصل عليها صاروخ "بوريفيستنيك" تتميز بمقاومتها للحرارة والرطوبة وغير ذلك من المؤثرات الخارجية.

ويشار إلى أن صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يظل محاطا بالسرية الشديدة يعمل بالطاقة النووية ويستطيع بالتالي التحليق إلى مسافات طويلة جدا وهو ما لم يقدر عليه أي صاروخ حتى الآن. ويمكنه أن يظل محلقا في الجو لأيام عدة.

واجتاز هذا الصاروخ اختبارا بنجاح مؤخرا وهو ما يدعم التوقعات والتكهنات بدخوله الخدمة العسكرية في الجيش الروسي في وقت قريب لتحوز روسيا على الصاروخ الذي يستطيع إصابة أهداف في أي بقعة على سطح الأرض.

ويشار أيضا إلى أن هذا الصاروخ يتمتع بقدرة خارقة على المناورة وهو ما يتيح له تجنب الوقوع في شبكة مخصصة لاصطياد الصواريخ.

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تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يمتلك قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.

ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 47 مليون شخص، بينما يصل عدد جنود الجيش الروسي 3.5 مليون فرد، بينهم 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

ووفق تقارير عسكرية، يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية من أنواع مختلفة تشمل 818 مقاتلة، و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 طائرة نقل عسكري، و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية.

كما يمتلك الجيش الروسي أيضا، أكثر من 47 ألف مركبة برية، بينها 20300 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و27400 مدرعة، إضافة إلى 5970 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

ورغم قدرة روسيا على الوصول إلى غالبية المناطق الجغرافية في العالم عن طريق البر، إلا أن أسطولها، الذي يتكون من 352 قطعة بحرية يمتلك قوة غواصات ضاربة يمكن لأي منها إحراق أي دولة بصواريخها النووية، التي يمكن إطلاقها في وقت قياسي من أي مكان في العالم، في حالة الحرب كما الحال مع الغواصة "بوسيدون" النووية الخارقة.