دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف تحذف رسائل فيسبوك على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل؟

يعد نظام المراسلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة سهلة للتحاوب ونقل المعلومات والملفات والصور مع الأصدقاء أو المعارف أو أي شخص آخر في حين بات الموقع الأزرق يتيح أدوات لحذف الرسائل بنقرة واحدة.

ولكن إليك شيء مهم يجب أخذه في الاعتبار، فإذا كنت ترغب في إزالة رسالة بشكل دائم حتى لا يتمكن أي شخص من رؤيتها، بما في ذلك الطرف الآخر فيجب عليك القيام بذلك في أول 10 دقائق بعد إرسالها، بعد ذلك لا يمكنك إزالتها إلا من حسابك فقط، ولكن سيظل بإمكان المستلمين رؤيتها.

حذف الرسالة من الهاتف

1. افتح تطبيق “Facebook Messenger”.

2. افتح المحادثة التي تريد حذف رسالة فيها، وانقر مع الاستمرار امدة ثانية أو ثانيتين.

3. في الجزء السفلي من النافذة التي تظهر، انقر فوق كلمة “إزالة”.

4. إذا كنت تحاول حذف الرسالة في غضون 10 دقائق من إرسالها، يمكنك اختيار “إزالة للجميع” أو “إزالة من حسابك”، فإذا فات أكثر من 10 دقائق، سيكون الخيار الوحيد الذي ستراه هو “إزالة من حسابك” فقط.

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حذف الرسالة من جهاز الكمبيوتر

1. إذهب إلى موقع Facebook في متصفح الويب الخاص بك.

2. على الجانب الأيسر من النافذة، انقر على كلمة “Messenger” أو “الرسائل” للذهاب إلى علبة الوارد الخاصة برسائل حسابك.

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3. في المحادثة التي ترغب في حذف رسالة منها، انقر فوق القائمة ثلاثية النقاط التي تظهر إما على يسار أو يمين رسالتك، ثم انقر فوق “إزالة”.

4. وإذا كنت تحاول حذف الرسالة في غضون 10 دقائق من إرسالها، يمكنك اختيار “إزالة للجميع” أو “إزالة من حسابك”، فإذا فات أكثر من 10 دقائق، سيكون الخيار الوحيد الذي ستراه هو “إزالة من حسابك”.

وجاء التعديل الذي قام به موقع فيسبوك ليهدف إلى محو اي رسالة يمكن أن تصل بالخطأ وتتسبب في مشاعر سلبية للآخرين وذلك من أجل المحافظة على العلاقات بين بيئة التواصل خاصة أنه أحيانا يجري كتابة بعض الكلمات من الهتاف ثم يتكفل القاموس الآلي داخل المحادثة بإكمال بعض الكلمات بالخطأ ربما تفسد العلاقات بين الشركاء في المحادثة أنفسهم وبالتالي أصبح المستفيدين من هذه الأدوات الكثير من الزوار فيما راعى فيسبوك أن ألا تكون أداة إزالة الرسائل متاحة لفترة طويلة بحيث يحدث نوع من التلاعب عبر ضعاف النفوس، أو يسقط الهاتف في يد سارق يمكنه محو جميع الرسائل بشكل دائم.المزيد:

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