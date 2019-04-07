دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تضيف بعض التحسينات المرئية على مساعدها الإفتراضي ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن بعض التغييرات والتحسينات الجديدة المقدمة لمساعدها الإفتراضي، حيث تقدم لمستخدمي هواتف الاندوريد إستجابة مرئية من مساعد جوجل الإفتراضي لدعم المستخدمين بتجربة فعالة في الحصول على المعلومات المطلوبة.

أطلقت شركة جوجل خلال العام الماضي تحديث مرئي ل Google Assistant، واليوم تستمر عملاق البحث في دفع هذا التحديث المرئي على مساعدها الإفتراضي لدعم مستخدمي هواتف الأندوريد بتجربة مرئية محسنة في الإستجابة على الأوامر الصوتية التي تلقى على مساعد جوجل.

ومن المقرر أن يأتي تحديث مساعد جوجل الإفتراضي الآن لمستخدمي هواتف الأندوريد بإستجابة مرئية واضحة عند طلب معلومات من المساعد الرقمي، حيث تظهر المعلومات المطلوبة للمستخدم في صور بطاقات واضحة منسقة بشكل أفضل.

كما سيتم الإستجابة على بعض الأسئلة المطروحة على مساعد جوجل الإفتراضي من خلال روابط على شبكة الإنترنت توجه المستخدم للحصول على تفاصيل حول الموضوع، حيث يتم عرض قائمة كاملة بنتائج البحث للمستخدم، على أن تظهر المادة الإعلانية ذات الصلة بموضوع البحث في نتائج البحث.

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أيضاً كبديل لعرض نتائج البحث بشكل أفقي للمستخدم سيتم عرض نتائج البحث بشكل رأسي مما يتيح للمستخدم رؤية عدد أكبر من نتائج البحث في نفس الوقت.

كما سيتاح للمستخدم الوصول السريع لبعض الأدوات التي ترتكز على المعلومات المطلوبة، مثل الوصول السريع إلى الآلة الحاسبة، أو واجهة تضم بعض الصور المستخدمة في نفس موضوع البحث، كما ستقدم للمستخدم معلومات تفصيلية عن سعر الأسهم وحركة التداول مع عرض مرئي واضح عند البحث عن حركة الأسهم والأوراق المالية.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تضيف بعض التحسينات المرئية على مساعدها الإفتراضي ظهر على التقنية بلا حدود.