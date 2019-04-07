- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
انقلاب عبّارة في نهر دجلة
انقلاب عبّارة في نهر دجلةسكاي نيوز عربية
-
جنود إسرائيليون يضربون فلسطينيين محتجزين
جنود إسرائيليون يضربون فلسطينيين محتجزينسكاي نيوز عربية
-
معارك ضارية في الباغوز
معارك ضارية في الباغوزسكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
وكانت الفرقاطتان تتحركان بالقرب من شواطئ طرابلس بعد أن قامتا–على ما يبدو- بإجلاء موظفين أجانب من القرية السياحية في منطقة جنزور غربي طرابلس.
ويُسمع في الفيديو شخص يقول إن الفرقاطتين تحملان العلم الأميركي.
وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة "طوفان الكرامة"، التي أطلقتها الخميس، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.
وبعد نحو 72 ساعة على انطلاق العملية نجحت قوات الجيش في تحقيق تقدم لافت على أكثر من محور في العاصمة طرابلس، رغم عدم استخدام الدبابات وسلاح الجو في المعارك حرصا على حياة المدنيين.
وقال قائد عسكري بارز في الجيش الوطني الليبي، السبت، إن هناك تواصلا مع عدد من الأجهزة الأمنية داخل طرابلس، وهي "تنتظر دخول الجيش إلي وسط المدينة" لتنضم إلى الجيش الوطني.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أن العمليات لا تزال في بدايتها.
وقال المسماري إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لم يقدم أي تنازلات أو خطوات إيجابية لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه لم يكن شريكا من أجل السلام في ليبيا، بل ذهب إلى قطر وتركيا ليقابل أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فرقاطتان أميركيتان تجليان الأجانب من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.