أول تعليق إيراني على التطورات في ليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ليبياأول تعليق إيراني على التطورات في ليبيا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن التحشيد العسكري في ليبيا يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا.

وكتب أمير عبد اللهيان في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إن طريق الحل في ليبيا سياسي فقط. التحشيد العسكري يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا".

وأضاف: "أن أمريكا تريد تحرير نسخة أخرى من محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا، بالتزامن مع ليبيا، ولمصلحة السعودية".

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إعادة تشغيل الفيديو التالي فايز السراج يزور قادة عسكريين في جنزور زار رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، قادة عسكريين وأمنيين أشرفوا على استعادة حاجز كوبري 27 العسكري في مدينة جنزور الواقعة على بعد 27 كيلومتراً من البوابة الغربية لطرابلس. AFP

مصير مجهول يواجه فندق بارون الشهير في حلب بعد قرن ونيف على افتتاحه يبدو مصير فندق "بارون" في حلب معلقا بعدما أرخت الحرب بظلالها على أشهر الفنادق السورية وأقدمها فهو خال تماما من الزبائن والزوّار بعدما استقبل قادة دول ومشاهير. AFP

تظاهرات جديدة للجمعة السابعة على التوالي والأولى منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدأ الجزائريون التجمع بالمئات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر منذ الصباح الباكر قبل بدء التظاهرة الكبرى للجمعة السابعة على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية. Advertisements AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

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المصدر: RT