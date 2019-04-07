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أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن التحشيد العسكري في ليبيا يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا.
وكتب أمير عبد اللهيان في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إن طريق الحل في ليبيا سياسي فقط. التحشيد العسكري يجعل أوضاعها أكثر تعقيدا".
وأضاف: "أن أمريكا تريد تحرير نسخة أخرى من محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا، بالتزامن مع ليبيا، ولمصلحة السعودية".
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المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق إيراني على التطورات في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.