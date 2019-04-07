أكاديمية بحرينية: تعيين أول سيدة بالتفتيش القضائي يؤكد تعزيز إنجازات المرأة

‏وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، نقلت المحامي العام، المستشارة أمينة عيسى، للعمل بالتفتيش القضائي، الذي يختص بفحص أعمال أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وتنمية قدراتهم، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب".

من ناحيتها، قالت الدكتورة سمر الأبيوكي، المحاضرة بجامعة البحرين قسم الإعلام والسياحة والفنون، إن ما وصلت إليه المرأة البحرينية، يعد خطوة خامة، وأن ما تحقق لها في ظل القيادة الرشيدة لعاهل البلاد، وولي عهده ورئيس حكومته، يجعل البحرين بلا شك تتخطى مقاييس تمكين المرأة، لتصبح بيت خبرة حقيقي في هذا الشأن.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن تعيين أول امرأة بالتفتيش القضائي لا عجب فيه، خاصة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بشأن المرأة، والتوجيه بضرورة الاهتمام بها كونها نص المجتمع.

وتابعت أن الكثير من البلاد تنظر إلى تجربة البحرين بعين الفخر، خاصة مع وجود المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة سمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم قرينة عاهل البلاد، التي تعمل على دعم ورعاية المرأة البحرينية، ومتابعة احتياجاتها والوصول إلى أعلى مراتب التحصيل العلمي والعملي، في حياة المجتمع البحريني.

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واستطردت، أن ما تحققه المرأة البحرينية، يؤكد المساواة في مجتمع أدرك بقراره أهمية التكاتف والعدل، للوصول إلى ما وصلت له المملكة حاليا، من تمكين حقيقي وبيت خبرة، يستطيع نشر معارفه و تجاربه لدول الجوار والعالم بأسره.

وشغلت عيسي من قبل مناصب مختلفة بالنيابة العامة، بينها تمثيل النيابة العامة أمام محكمة التمييز، التي تعد أحكامها نهائية.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018، انتخب البرلمان البحريني، فوزية زينل، رئيسة للبرلمان لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.

كما انتخبت العام الجاري عهدية أحمد رئيسا لجمعية الصحفيين البحرينية، لتصبح أول امرأة تتقلد المنصب.