موقع استخباراتي: هذا ما سيحدث في سوريا إذا وضع ترامب "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب

وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، أمس السبت، أن اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات على منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أنه في حال إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فإنها ستكون السابقة الأولى في التاريخ، التي يعلن فيها ذراع عسكري لدولة "أجنبية" كمنظمة إرهابية، ما يحدو بإيران إلى توجيه التهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط أو للجيش الأمريكي برمته.

ورجح الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي مهاجمة القوات الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الإيراني وعلى صادرات النفط الإيرانية، أي أن الهدف من ذلك هو اقتصادي وليس سياسي أو عسكري فحسب.

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وأوضح الموقع الاستخباراتي أن هذا الإعلان الأمريكي في حال إقراره فإن البنوك العراقية والأوروبية ستتأثر، خاصة التي تتعامل مع نظيرتها الإيرانية، وكذلك الأفراد الذين يتعاملون مع طهران.

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، أن هذا القرار سيعمل على زيادة الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية في سوريا، بما في ذلك إمكانية توسيعها لتشمل مناطق في غرب العراق، بدعوى تمركز بعض قوات الميليشيات الشيعية الموالية لإيران تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، في هذه المناطق.