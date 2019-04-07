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وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، أن طلاب من مستوطنة سديروت بمنطقة غلاف غزة، تظاهروا ضد نتنياهو، للاحتجاج على ما أسموه بالوضع الأمني المتردي في الجنوب الإسرائيلي، قبالة قطاع غزة.
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وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الطلاب من سديروت يوجهون رسالة قوية لنتنياهو قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة الثلاثاء المقبل، وقالوا له "شكرا"، عبر وضع "دمية" على الرصيف لنتنياهو نفسه.
ونقلت القناة العبرية على لسان الطلاب أن نتنياهو يتصور أنه يوفر الأمن لبلاده، ولكنه أمر خيالي، فقد جاءوا ليقولوا له "شكرا"، في حالة من التوقع بهزيمة رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات البرلمانية للكنيست.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الدمية" وقبل ساعات من الانتخابات...إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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