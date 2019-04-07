بـ"الدمية" وقبل ساعات من الانتخابات...إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو

وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، أن طلاب من مستوطنة سديروت بمنطقة غلاف غزة، تظاهروا ضد نتنياهو، للاحتجاج على ما أسموه بالوضع الأمني المتردي في الجنوب الإسرائيلي، قبالة قطاع غزة.

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وأفادت القناة العبرية أن المتظاهرين نصبوا "دمية" على هيئة نتنياهو نفسه، في قلب ميدان "هبيما" بمدينة تل أبيب، وأوضحوا من خلالها أنهم سيشتاقون لنتنياهو، بدعوى أن فرصه في الفوز بالانتخابات البرلمانية للكنيست ضعيفة، وبأنه ليس جديرا بتولي منصب رئاسة الوزراء.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الطلاب من سديروت يوجهون رسالة قوية لنتنياهو قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة الثلاثاء المقبل، وقالوا له "شكرا"، عبر وضع "دمية" على الرصيف لنتنياهو نفسه.

ونقلت القناة العبرية على لسان الطلاب أن نتنياهو يتصور أنه يوفر الأمن لبلاده، ولكنه أمر خيالي، فقد جاءوا ليقولوا له "شكرا"، في حالة من التوقع بهزيمة رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات البرلمانية للكنيست.