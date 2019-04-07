مجلس الدفاع والأمن السوداني يدعو إلى "الاحتكام لصوت العقل" لتجنيب البلاد الفتن

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السودانية في بيان، عصر اليوم الأحد: "رأس رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة اليوم اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني بكامل هيئته".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

وأكد المجلس "أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".

وأضاف البيان أن المجلس "اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".

وبحسب البيان، أكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلي رؤيتها ومطالبها".

ولفت البيان إلى أن المجلس أكد "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني".

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وخرج آلاف السودانيين، أمس السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياءً لذكرى انتفاضة نيسان/أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 5 قتلى، وإصابة أكثر من 25 آخرين، في احتجاجات الأمس.

ألغى البشير خطابا كان من المفترض أن يلقيه بهذه المناسبة، والتقى عصر أمس الجمعة في القصر الرئاسي بالخرطوم ممثلين عن مجموعات من المجتمع المدني وحلفاء سياسيين له.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من شباط/ فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.

ويشهد السودان، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ 3 عقود.