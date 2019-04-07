الدوحة تكشف ماذا يحدث لمواطني "دول المقاطعة" حال تم طردهم من قطر

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وأضاف آل محمود، في لقاء خاص مع موفد "روسيا اليوم" إلى الدوحة، أجري على هامش أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، إن 300 ألف مصري ومصرية يعملون في قطر، لم يتم طرد أي فرد منهم عند اندلاع الأزمة الخليجية، بخلاف ما فعلته دول المقاطعة، التي طلبت من جميع القطريين المغادرة لوطنهم، وحتى المرضى أخرجتهم من المستشفيات وأبعدتهم.

وأشار إلى أن قطر على يقين بأنه لو تم طرد العاملين المصريين، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على مصر، وهذا ما لا ترضاه الدوحة عليهم، خاصة أن المتضرر الأول سيكون المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بالخلاف القائم بين الدول.

واندلعت الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث قررت كل من السعودية والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.