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© AFP 2019 /
وأشار إلى أن قطر على يقين بأنه لو تم طرد العاملين المصريين، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على مصر، وهذا ما لا ترضاه الدوحة عليهم، خاصة أن المتضرر الأول سيكون المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بالخلاف القائم بين الدول.
واندلعت الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث قررت كل من السعودية والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوحة تكشف ماذا يحدث لمواطني "دول المقاطعة" حال تم طردهم من قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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