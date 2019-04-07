الارشيف / اخبار الخليج

الدوحة تكشف ماذا يحدث لمواطني "دول المقاطعة" حال تم طردهم من قطر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© AFP 2019 /

وأضاف آل محمود، في لقاء خاص مع موفد "روسيا اليوم" إلى الدوحة، أجري على هامش أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، إن 300 ألف مصري ومصرية يعملون في قطر، لم يتم طرد أي فرد منهم عند اندلاع الأزمة الخليجية، بخلاف ما فعلته دول المقاطعة، التي طلبت من جميع القطريين المغادرة لوطنهم، وحتى المرضى أخرجتهم من المستشفيات وأبعدتهم.

وأشار إلى أن قطر على يقين بأنه لو تم طرد العاملين المصريين، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على مصر، وهذا ما لا ترضاه الدوحة عليهم، خاصة أن المتضرر الأول سيكون المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بالخلاف القائم بين الدول.

واندلعت الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث قررت كل من والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوحة تكشف ماذا يحدث لمواطني "دول المقاطعة" حال تم طردهم من قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا