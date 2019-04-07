مقتل مسلحين اثنين في هجوم على نقطة أمنية سعودية (صور)

القاهرة — سبوتنيك. وأشارت "صحيفة الاتحاد" عبر حسابها على "تويتر"، عصر اليوم الأحد "مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية شرق السعودية"، متابعة "مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية".
وأضافت الصحيفة "3 من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف"، موضحة "المهاجمون الأربعة استهدفوا نقطة أبو حدرية بالقنابل".
ولفتت القناة "المهاجمون الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".
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