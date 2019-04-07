مقتل شخصين بهجوم بالقنابل على نقطة أمنية شرقي السعودية

الرياض/ الخليج 365-
قتل شخصان، اليوم الأحد، جراء هجوم بالقنابل نفذه "مطلوبون أمنيا" واستهدف نقطة أمنية شرقي السعودية، وفق إعلام محلي.
وأفادت فضائية العربية السعودية في نبأ عاجل أنه تم "استهدف نقطة أمنية في منطقة شرق السعودية بالقنابل من جانب مطلوبين أمنيا حاولوا الفرار خارج البلاد".
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وتوقيف اثنين آخرين، دون أن توضح فيما إذا كان القتيلين من المسلحين أم من عناصر الأمن في المنطقة التي تعرف بتواجد شيعي بعضه معارض للسلطات.
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