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مقتل شخصين بهجوم بالقنابل على نقطة أمنية شرقي السعودية

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الرياض/ الخليج 365-

قتل شخصان، اليوم الأحد، جراء هجوم بالقنابل نفذه "مطلوبون أمنيا" واستهدف نقطة أمنية شرقي ، وفق إعلام محلي.

وأفادت فضائية العربية السعودية في نبأ عاجل أنه تم "استهدف نقطة أمنية في منطقة شرق السعودية بالقنابل من جانب مطلوبين أمنيا حاولوا الفرار خارج البلاد".

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وتوقيف اثنين آخرين، دون أن توضح فيما إذا كان القتيلين من المسلحين أم من عناصر الأمن في المنطقة التي تعرف بتواجد شيعي بعضه معارض للسلطات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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