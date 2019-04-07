قطر تفوز بلقب بطولة الشرطة الدولية لكرة القدم بتركيا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
فاز المنتخب القطري للشرطة بلقب "بطولة الشرطة الدولية لكرة القدم"، بعد فوزه على نظيره التركي في المباراة النهائية التي أقيمت في اسطنبول مساء السبت.
وقال مصدر في مستشارية وزارة الداخلية التركية في سفارة أنقرة بالدوحة، إن الفريق القطري فاز على نظيره التركي بركلات الترجيح (4 / 2) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
واستضافت اسطنبول البطولة بمشاركة 8 منتخبات وهي تركيا، ايطاليا، اذربيجان، اسبانيا، قبرص، روسيا، البوسنة والهرسك وقطر.
وقام بتنظيم البطولة مديرية الشرطة في اسطنبول في إطار احتفالات الذكرى السنوية الــ 174 لتأسيس الشرطة التركية.
فيما قامت مستشارية وزارة الداخلية التركية في سفارة أنقرة بالدوحة بتنسيق المشاركة القطرية في البطولة التي انطلقت في الأول من شهر ابريل الحالي.
وسلم قائد شرطة اسطنبول مصطفى جاليشكان للاعبين القطريين كأس البطولة التي حضرها لفيف من القيادات الشرطية الدولية والتركية.
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