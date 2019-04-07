"علماء المسلمين": تحرك حفتر عدوان غاشم مدعوم بأموال عربية

إسطنبول/ الخليج 365-



قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، إن تحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق الليبية، صوب العاصمة طرابلس "عدوان غاشم (..) ومؤامرة مدعومة بأموال عربية".

واستنكر الاتحاد، في بيان، اليوم، بشدة "التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر"، معتبراً ذلك من "الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته".



وقال إن "حفتر الذي دعم بأموال بعض العرب ليقوم بسفك الدماء ونشر الفوضى، وتمزيق الشعب الليبي، يتجه اليوم لاحتلال العاصمة (طرابلس) والقضاء على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وأممياً".



وأشار إلى أن حكومة الوفاق "هي العضو المعترف به في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومع ذلك يتركونها تواجه وحدها جيش المليشيات المرتزقة".



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ودعا الاتحاد "الشعب الليبي إلى الوقوف بجميع مكوناته ومؤسساته صفاً واحداً أمام هذه المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة".



كما طالب الدول والشعوب العربية، والأمم المتحدة، بالوقوف العملي ضد "هذا العدوان الغاشم"، وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد العدوان والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار للشعب الليبي.



والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.



ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.



ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

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