وفاة واصابتين إثر التطام واسطة بحرية في فرسان

صحيفة الخليج الالكترونية تسبب التطام قارب بحري برصيف في جزيرة وشكا التابعة لجزر محافظة فرسان الى حدوث حالة وفاة وإصابتين. وبحسب متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي فإن غرفة العمليات تلقت مساء أمس السبت بلاغاً عن وجود مصابين نتيجة حادث قارب وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافيه الى قرية ختب التابعة لمحافظة فرسان حيث تمركزت الفرقة حتى وصول الحالات، وعند وصولهم تم الكشف على المصابين حيث تبين وجود حالة لديها توقف قلب وتنفس، والحالتين الاخرى حالتهما حرجه، وتم نقل الحالتين عن طريق فرقة الهلال الاحمر والثالثة عن طريق اسعاف الصحة حيث قام المسعفون بتقديم الخدمة الإسعافيه للمصابين والإنعاش القلبي والرئوي للشخص الذي لديه توقف قلب وتنفس ،جميع الحالات تم نقلها الى مستشفى فرسان لتلقي العلاج ولا يزال الحادث محل متابعة الجهات المختصة.

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