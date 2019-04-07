شاهد.. لحظة استهداف طيران #التحالف لميليشيات حوثية متحصنة في جبل بمأرب

صحيفة الخليج الالكترونية استهدف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، موقعاً لعناصر حوثية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط اليمن. وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف طائرة “F15” تابعة لقوات التحالف، عناصر تابعة لميليشيا الحوثيين، متحصنة في إحدى جبال المديرية. يذكر أن قوات الجيش الوطني اليمني تنفذ عمليات عسكرية لتحرير مديرية صرواح، بمساندة من طيران “التحالف العربي”.

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