هدف يمكن المواطنين من الحصول على شهادة خبير شبكات

الخليج - واس

يُمكّن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، السعوديين والسعوديات الراغبين في تطوير مستواهم المهني، من الحصول على شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد (CCNA)، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

وتعد الشهادات المهنية الاحترافية، شهادات أو مؤهلات مهنية يحصل عليها المواطن أو المواطنة لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

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ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وقد اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم 19 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.