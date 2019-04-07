وزارة_التعليم تكشف ضوابط فتح الفصول الصيفية في المدارس الثانوية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة التعلیم عن خطتھا لافتتاح الفصول الصیفیة في المدارس الثانویة للعام الدراسي 1439/ 1440ھـ، والتي تضمنت تخصیص حد أعلى للمدارس الصیفیة المدمجة في كافة مناطق ومحافظات المملكة بواقع ٩٢ مدرسة موزعة بالتساوي بین البنین والبنات.

كما تضمنت تخصیص مدارس صیفیة لكل نظام من (المقررات، النظام الفصلي) وفق التنظیمات المعتمدة لكل منھما مع مراعاة توزیع المدارس جغرافیا بما یلبي احتیاج الطلاب والطالبات في كلا النظامین وبما لا یتجاوز العدد الإجمالي للمدارس المخصصة لإدارة التعلیم.

وأقرت الوزارة ضوابط افتتاح المدارس الصیفیة وفق تعمیم حدیث وخصصت الوزارة حدا أعلى للمدارس الصیفیة بواقع 92 مدرسة شملت 30 مدرسة بنین وبنات في منطقھ الریاض، و26 مدرسة في محافظة جدة، و20 مدرسة في كل من مناطق مكة المكرمة والمدینة المنورة والشرقیة ومحافظة الطائف ومحافظة الأحساء.

كما شملت 10 مدارس في الإدارات التعلیمیة العامة الأخرى، و6 مدارس في الإدارات التعلیمیة بالمحافظات الأخرى.

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وأكدت الوزارة أن تلك الضوابط لمراعاة الاستثمار الأمثل للمدارس الصیفیة ومنع الھدر في افتتاحھا، وذلك بتخصیص عدد محدد من المدارس لكل إدارة تعلیمیة.

وسمحت الوزارة للإدارات التعلیمیة بتعدیل العدد المخصص للمدارس الصیفیة وفق الاحتیاج الفعلي لتعلیم البنین والبنات بما لا یزید على العدد الإجمالي المحدد للإدارات التعلیمیة، وأشارت لضرورة عدم التوسع في افتتاح المدارس الصیفیة إلا بعد أن تبلغ الطاقة الاستیعابیة في المدرسة الواحدة ٥٠٠ طالب، أو تزید المسافة بینھما وبین أقرب مدرسة تطبق الفصل الصیفي ٢٥ كیلو مترا.

وشددت الوزارة في الضوابط على ضرورة منح المعلمین والمعلمات فرصة تدریس مواد تخصصھم للنظامین لتمكینھم من الحصول على قدر أعلى من الحوافز المستحقة.

وبیَّنت أنه عند الضرورة القصوى لافتتاح مدارس صیفیة یتم مخاطبة الوزارة لأخذ موافقة جھات الاختصاص في ذلك.