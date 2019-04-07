أعلنت وزارة الدفاع اليوم (الأحد) فتح باب التقديم على رتبتي (جندي، وجندي أول) في قوة الأمن والحماية الخاصة، وذلك لحملة الثانوية العامة والتجارية.

وقالت الوزارة إن التقديم سيكون اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 3 شعبان 1440هـ، عبر بوابة القبول والتجنيد، داعيةً الراغبين للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم عبر ذات البوابة، لافتة إلى أنه يجب ألاّ يقل طول المتقدم عن 178 سم.