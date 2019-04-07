أعلنت وزارة الدفاع اليوم (الأحد) فتح باب التقديم على رتبتي (جندي، وجندي أول) في قوة الأمن والحماية الخاصة، وذلك لحملة الثانوية العامة والتجارية.
وقالت الوزارة إن التقديم سيكون اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 3 شعبان 1440هـ، عبر بوابة القبول والتجنيد، داعيةً الراغبين للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم عبر ذات البوابة، لافتة إلى أنه يجب ألاّ يقل طول المتقدم عن 178 سم.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقديم على رتبتي جندي وجندي أول في قوة الأمن والحماية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.