الجيش_اليمني يحبط محاولات تقدم للحوثيين إلى “مواقعه” في #الحديدة

الخليج - واس

أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مواقعه بالقرب من مدينة الصالح ومصانع شركة اخوان ثابت ومستشفى 22 مايو شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وعناصر حوثية متسللة أسفرت عن تدمير مردعة وعربة قتالية وإجبار مسلحي الحوثي على التراجع والفرار، بحسب موقع، سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات متقطعة منذ ليل الخميس الماضي في محاولة لاخترق دفاعات الجيش اليمني في عدة جبهات في مديريتي حيس والتحيتا وسط حشد مستمر لعناصرها وعتادها الحربي إلى جبهات الساحل الغربي والتي تستقدمها من عدة مناطق.

إلى ذلك استهدف الحوثيون وبشكل مكثف الأحياء السكنية المكتظة بشارع صنعاء شرقي المدينة والتي سبق وأن حررتها قوات الجيش الوطني وتتمركز عند أطرافها.