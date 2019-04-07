انفجار خط لأنبوب غاز غرب #إیران

الخليج - د ب أ

أعلن مدیر عام “إدارة الازمات” في محافظة كرمانشاه غرب إیران، جلیل بالائی عن انفجار خط لأنبوب “غاز الاثیلین” في كرمانشاه غرب إیران، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء “إرنا” اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن جليل بالائی قوله مساء السبت، إنه من المرجح أن یكون انهیار التربة الناجم عن الأمطار الغزیرة التي سقطت خلال الأیام الأخیرة وراء حادث انفجار أنبوب الغاز إلا أن الخبراء یعكفون حالیا علي دراسة الموضوع لتحدید السبب بدقة، وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال حاكم محافظة كرمانشاه فضل الله رنجبر بان الحادث وقع فی مرتفعات فیروزآباد وتفصله مسافة عن القري الموجودة فی المنطقة، وأشار إلى استمرار اشتعال النیران فی المنطقة.