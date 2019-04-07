شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. غارة جوية على معسكر جنوب طرابلس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بشن طيران الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائداً عاماً للجيش الليبي ، غارة جوية على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس.
ونقلت “قناة الأحرار” الليبية اليوم عن مصدر عسكري قوله إن “طيران حفتر شن غارة جوية قرب معسكر النقلية جنوب طرابلس دون خسائر بشرية”.
وكان المشير خليفة حفتر، أمر قواته الخميس الماضي بالزحف إلى طرابلس وتطهيرها من الجماعات الإرهابية.
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