ماذا تعني سيطرة حفتر على مطار طرابلس؟

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تمثل السيطرة على مطار طرابلس أهمية استراتيجية كبيرة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، خاصة أنه لا يملك تمركزات كثيرة في الجزء الشمالي والغربي

تجذب الأحداث الجارية في ليبيا اهتمامًا دوليا كبيرًا خلال الوقت الحالي، وذلك نظرًا لما تحمله من تأثيرات على المنطقة في الشرق الأوسط، أو تداعيات مختلفة ومتفاوتة التأثير على مجالات متنوعة، أهمها بطبيعة الحال قطاع النفط. العملية التي يقودها اللواء خليفة حفتر، أظهرت بشكلٍ واضحٍ مدى إصرار الجيش الوطني الليبي على استعادة كامل السيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد الانتهاء بشكل تامٍّ من معاركه الواسعة في بنغازي شرق البلاد على مدى الأعوام القليلة الماضية.

وأبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، القتال الدائر من أجل استعادة طرابلس بشكل نهائي من الميليشيات التي تسيطر عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق الجيش الوطني الليبي تقدمًا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية، متمثلًا في السيطرة على مطار طرابلس. حفتر يحكم قبضته على الهلال النفطي.. ويحبط دعوات التدخل الأجنبي ونظرًا

وأبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، القتال الدائر من أجل استعادة طرابلس بشكل نهائي من الميليشيات التي تسيطر عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق الجيش الوطني الليبي تقدمًا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية، متمثلًا في السيطرة على مطار طرابلس. حفتر يحكم قبضته على الهلال النفطي.. ويحبط دعوات التدخل الأجنبي ونظرًا للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها المطار، تسعى ميليشيات منشقة إلى اقتحام العاصمة الليبية من أجل السيطرة على المطار الدولي. وحسب الصحيفة الأمريكية، قال مقاتلون موالون لحفتر، إنهم نجحوا في السيطرة على المطار على الحافة الجنوبية للمدينة، لكن قوات الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة شنت هجومًا مضادا، مستفيدة من التعزيزات التي تدفقت إلى المدينة، ولم يكن واضحًا من هو الجانب الذي كان يسيطر على المطار بحلول الليل. المطار الذي تم إغلاقه منذ تعرضه لأضرار واسعة أثناء المعارك بين المجموعات المتنافسة في عام 2014، سيكون بمثابة ضربة قوية للحكومة إذا سقط في أيدي قوات الجيش الوطني الليبي، والذي يمكن استخدامه كقاعدة انطلاق رئيسية لمزيد من التقدم. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن خطط حفتر قد تكون بمثابة بداية لأهم تصعيد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، خاصة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لقيادة جهود المصالحة بين الأطراف المتنازعة وإقامة الانتخابات. انتخابات ليبيا.. هل ينجح «حفتر» في إنهاء الانقسام المجتمعي؟ وبشأن الأوضاع داخل طرابلس، بدت المدينة المعتادة على العنف من قبل الميليشيات خلال السنوات الماضية، هادئة للغاية، وفي بعض الأحياء، بقيت الحياة نموذجية، على مدى يوم أمس، حيث يتسوق الناس ويذهبون إلى العمل أو المدرسة، كما أكدت مصادر وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، الذين تم الاتصال بهم عبر الهاتف. وقال جمال مصطفى، وهو موظف في شركة ليبية للاستثمارات الخارجية: "المدينة طبيعية.. الناس يتسوقون ويخرجون ويقومون بأعمالهم الروتينية". وعلى الرغم من الهدوء الظاهري للمدينة، لكن في الأحياء القريبة من القتال، كان السكان يستعدون للأسوأ، حيث بقي الكثيرون داخل منازلهم بينما كانت مركبات الميليشيات المدججة بالسلاح تتجه بثبات إلى خط المواجهة خارج نطاق المدينة. وفي السياق ذاته، قال جمال رمضان، الذي يبعد منزله أقل من ثلاثة أميال عن المطار القديم، إنه قرر الفرار بأولاده الثلاثة، مضيفًا: "كان بإمكاننا سماع صوت القصف العنيف وطلقات نارية.. أخبرتني زوجتي أنها تخشى البقاء. لذلك جمعنا بعض الملابس وقررنا الرحيل". حفتر: الجيش الليبي سيتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب وتكمن الأهمية الاستراتيجية لعملية السيطرة على المطار بالقرب من طرابلس، في إمكانية استغلاله بشكل رئيسي كقاعدة انطلاق لقوات حفتر في المدينة، خاصة أن الجيش الوطني في ليبيا لا يملك الكثير من نقاط التمركز الاستراتيجية في الجزء الشمالي والغربي من البلاد، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه للسيطرة على طرابلس وتحريرها من قبضة الميليشيات.

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