انت الان تتابع نتنياهو: سنضم مستوطنات في فلسطين إذا فزت بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز واحتفظ بمنصبه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. ونقلت وكالة رويترز، عن أن نتنياهو سئل في قناة 12 نيوز الإسرائيلية عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، وقال نتنياهو من يقول إننا لن نفعل ذلك؟ نحن نمضي في ذلك ونناقشه.
وأضاف: "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية، سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية) وأنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة".ووصف نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن بـ"التاريخية"، مضيفا: "لقد مرت 50 عاما حتى حصلنا على هذا الاعتراف" (سيادة إسرائيل
وأضاف: "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية، سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية) وأنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة".
ووصف نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن بـ"التاريخية"، مضيفا: "لقد مرت 50 عاما حتى حصلنا على هذا الاعتراف" (سيادة إسرائيل على الجولان).
وقال نتنياهو قبل مغادرته واشنطن عائدا إلى إسرائيل: "أعود الآن من زيارة تاريخية إلى واشنطن، واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا على هضبة الجولان هو أمر ستذكره الأجيال".
وأضاف، أن هذا يشكل مبدأ مهما في الحياة الدولية، عندما تشن حروبا عدوانية تخسر فيها أراضي، فلا تأتي لاحقا وتطالب بإعادتها لك.
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