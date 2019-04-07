قتلى وجرحى في إطلاق نار شمالي العاصمة الدنماركية

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إطلاق نار - أرشيفية
قتل مساء أمس السبت شاب، وجرح 4 آخرين، في حادث إطلاق نار شمالي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. وقال محقق من شرطة نوردسيلاند في ساعة متأخرة من مساء السبت، خلال مؤتمر صحفي، إن أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح. وتتوقع الشرطة أن يكون الحادث ناجما عن نزاع بين اثنتين من العصابات المحلية، مشيرة إلى أن البحث جار عن الجاني أو الجناة. وتجري التحريات حاليا بشأن من أطلق النار، ومن بين الضحايا عدد من المارة غير المشاركين في النزاع. الجدير بالذكر أن عدد من العصابات الإجرامية تنشط داخل العاصمة الدنماركية، بحسب وكالة "د ب أ" الألمانية.
كانت شرطة منطقة "نوردسيلاند" أعلنت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن عددا من المواطنين أصيبوا في حي رونجستيد بمدينة هورشولم الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي العاصمة كوبنهاجن ونقلوا لتلقي العلاج، إلا أنها لم تذكر شيئا عن تفاصيل حالتهم بعد.وأضافت الشرطة أنه من المبكر معرفة الدافع خلف إطلاق النار.أظهرت
كانت شرطة منطقة "نوردسيلاند" أعلنت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن عددا من المواطنين أصيبوا في حي رونجستيد بمدينة هورشولم الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي العاصمة كوبنهاجن ونقلوا لتلقي العلاج، إلا أنها لم تذكر شيئا عن تفاصيل حالتهم بعد.
وأضافت الشرطة أنه من المبكر معرفة الدافع خلف إطلاق النار.
أظهرت الصور المأخوذة من مكان الحادث وقوف عدد كبير من سيارات الإنقاذ والإسعاف عند منحنى أحد الشوارع الممتدة بجانب مصدر مياه.
وينشط داخل العاصمة الدنماركية عدد من العصابات الإجرامية.
وفي مارس الماضي، شهدت ولاية واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، سقوط عددًا من الضحايا في إطلاق للنار، وفق ما ذكرت شرطة المدينة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موق التدوينات القصيرة «تويتر». (تفاصيل)
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